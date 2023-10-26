Под Вологдой жители боятся выйти из дома, по улицам гуляет дебошир с ружьем

Детей не выпускают без сопровождения даже в школу. Из-за нехватки сотрудников, поймать нарушителя полиция не может.

По данным Baza, мужчина был в гостях у сестры в поселке Майский, но общение не пошло и родственник начал скандалить. Под угрозой ножа и предмета, похожего на гранату, злоумышленник забрал из сейфа сестры оружие с патронами и ретировался из дома.

Потерпевшая обратилась с заявлением в органы, но дебошира еще не задержали. Подозревается, что мужчина он бродит по окрестным деревням, сотрудников мало, поэтому реагировать вовремя на вызовы не могут.

Известно, что у преступника нет судимостей, пока он не причинил никому вреда, но местные жители все равно переживают и стараются держать детей в безопасности, из школы отпускают только в сопровождении взрослых.

В это время жители Новосибирской области напуганы возвращением из тюрьмы педофила.