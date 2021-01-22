Подключал гирлянды. Инженер Алтайского музыкального театра упал и разбился насмерть

В Барнауле возбудили уголовное дело после гибели инженера Алтайского музыкального театра. Мужчина без страховки работал на высоте, не удержался и упал.

ЧП произошло 16 декабря 2020 года. Инженер по слаботочным линиям подключал гирлянды в фойе второго этажа при помощи сборно-разборной строительной вышки.

«В ходе проведения работ без страховочного снаряжения потерпевший упал с высоты 5 этажа на пол, получив множественные переломы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводятся необходимые судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что директора одного из рубцовских предприятий будут судить за нарушение правил безопасности. Во время работы одному из сотрудников оторвало руку.

17 декабря 2020 года в Барнауле рабочий упал со Старого моста и получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине было 27 лет.