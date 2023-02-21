21 февраля
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Происшествия

Подозрительный металлический шар прибило на японский пляж. Зону оцепили силовики

В Японии на побережье в Японии обнаружили выброшенный на берег подозрительный предмет, сообщает Daiichi TV.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Неизвестный объект напоминает шар диаметром около 1,5 метра.

Предварительно, он сделан из металла, указывает Газета.Ru.

Полицейские изучают подозрительный предмет. На них — спецодежда и маски.

Ранее как выглядел сбитый ракетой НЛО, рассказали американские военные. Визуально он выглядел, как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу.

Военные не исключают внеземное происхождение неопознанных объектов, которые за последние дни сбили над Аляской, Монтаной, Канадой и озером.

Объект сбили ракетой AIM 9X, выпущенной с американского истребителя F-22.

Ранее воздушный шар (по сообщениям, он оказался китайским аэростатом, — прим.ред.) заметили над Биллингсом — он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

Между тем барнаульцы замечали НЛО над популярным ТРЦ.

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