Подозрительный металлический шар прибило на японский пляж. Зону оцепили силовики

В Японии на побережье в Японии обнаружили выброшенный на берег подозрительный предмет, сообщает Daiichi TV .

Неизвестный объект напоминает шар диаметром около 1,5 метра.

Предварительно, он сделан из металла, указывает Газета.Ru.

Полицейские изучают подозрительный предмет. На них — спецодежда и маски.

Ранее как выглядел сбитый ракетой НЛО, рассказали американские военные. Визуально он выглядел, как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу.

Военные не исключают внеземное происхождение неопознанных объектов, которые за последние дни сбили над Аляской, Монтаной, Канадой и озером.

Объект сбили ракетой AIM 9X, выпущенной с американского истребителя F-22.

Ранее воздушный шар (по сообщениям, он оказался китайским аэростатом, — прим.ред.) заметили над Биллингсом — он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

Между тем барнаульцы замечали НЛО над популярным ТРЦ.