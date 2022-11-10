Подрыв военкомата предотвратила ФСБ

Подрыв в административном объекте в Кировском районе намеревался совершить 47-летний гражданин России. Его задержали.
Он хотел вызвать панику среди жителей города.
В ходе обысков в доме подозреваемого силовики нашли пять самодельных зажигательных устройств, пишет Газета.ru.
Сейчас спецслужбы ищут сообщников.
Ранее ФСБ предотвратила теракты в Московской области. Диверсант подобрал место конспиративного хранения зенитно-ракетных комплексов.
У задержанного изъяли две единицы ПЗРК «Игла». Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.