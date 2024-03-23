Подрывы высоток и метро, смертницы в самолетах, "Город ангелов": опубликована трагичная сводка терактов в России. Алтайский след

Вечером 22 марта в Красногорске Московыской области террористы в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" открыли стрельбу по собравшимся на выступление группы "Пикник" . На данный момент официально подтверждена гибель более 60 человек. Более 140 ранены.

Вспоминаем крупнейшие теракты в России в новейшей истории страны.

Буденновск

14 июня 1995 года группа вооруженных чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватила в заложники 1 586 жителей Буденновска (Ставропольский край) и удерживала их в здании горбольницы, напоминает ТАСС.

После переговоров боевикам в сопровождении части заложников было разрешено покинуть Буденновск.

Погибли 129 человек, 317 ранены.

Дом пограничников

16 ноября 1996 года в Каспийске (Дагестан) террористы взорвали девятиэтажный жилой дом. Там проживали пограничники и их семьи.

Погибли 68 человек.

Тротиловый эквивалент

8 сентября 1999 года на ул. Гурьянова, 19 в Москве был совершен теракт. Полностью уничтожены два подъезда.

Мощность взрыва составила примерно 350 кг в тротиловом эквиваленте.

Погибли 100 человек, более 200 ранены.

Спустя неделю — 13 сентября — взрыв мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте произошел в жилом доме №6, корпус 3 по Каширскому шоссе в Москве. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен.

Погибли 124 человека, семеро ранены.

29 марта 2010 года в московском метро произошел двойной теракт — на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" взорвались бомбы.

Взрывы произвели террористки-смертницы. 41 человек погиб, 88 получили ранения.

"Норд-Ост"

23-26 октября 2002 года в Москве группа вооруженных боевиков удерживала в здании Театрального центра на Дубровке 912 заложников — зрителей мюзикла "Норд-Ост".

Погибли 130 заложников.

Взрывы в метрополитенах

6 февраля 2004 года в Москве в вагоне поезда между станциями метро "Автозаводская" и "Павелецкая" произошел взрыв.

Погиб 41 человек (не считая террориста), более 200 человек пострадали.

Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 10 человек, еще 37 были ранены и госпитализированы.

Среди пострадавших была 15-летняя школьница из Барнаула. Сначала прошла информация, что девушка серьезно пострадала, но позже ее знакомый сообщил, что никакой операции не было.

Авиакатастрофы

4 октября 2001 года в районе Новороссийска в результате взрыва потерпел катастрофу и упал в Черное море в 185 км от Сочи пассажирский самолет Ту-154, следовавший рейсом Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа (15 граждан России и 51 гражданин Израиля).

Командиром воздушного судна был Евгений Гаров. Летную деятельность начал в 1979 году вторым пилотом самолета Як-40 в Барнаульском объединенном авиаотряде. В 1985 году стал командиром Як-40. В 1988 году был направлен в Ульяновский центр гражданской авиации стран СЭВ для переучивания на Ту-154. В 1989 году был принят в Толмачевский объединенный авиаотряд.

24 августа 2004 года в результате взрыва потерпел катастрофу самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс "Москва-Сочи".

Смертница взорвала себя на борту.

Трагедия унесла жизни 46 человек — ни один из пассажиров, летчиков и бортпроводников не смог спастись. В составе экипажа в этом рейсе работала бригада бортпроводников Барнаульского объединенного авиаотряда: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова, Марина Худеева.

В Барнауле на Власихинском кладбище у могил четырех бортпроводников теперь возвышается обелиск в форме крыла самолета с надписью "Сибирь".

В этот же день другая смертница взорвала Ту-134А-3 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" (регистрационный номер RA-65080, рейс 1303 Москва - Волгоград).

В общей сложности погибли 89 человек.

Церемония прощания с бортпроводниками в барнаульском аэропорту, 2004 год. Архив altapress.ru

31 октября 2015 года в Египте самолет А-321 авиакомпании "Когалымавиа" выполнял чартерный рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Спустя 23 минуты после взлета самолет ушел в пике. Лайнер разбился в центре Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, выживших нет. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории советской и российской авиации.

"Город ангелов"

1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия - Алания) боевики захватили более 1 100 учащихся школы №1, их родственников и учителей.

Погибли 334 человека — 186 детей, 17 работников школы школы, 10 сотрудников ФСБ и двое МЧС.

И это не полная сводка трагических событий.

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