Взрыв, угон, теракт, столкновение. Авиакатастрофы, в которых погибли жители Алтая

Чрезвычайное происшествие случилось 23 августа в Тверской области разбился гражданский самолет Embraer . На борту находились 10 человек. все погибли. Среди жертв — житель Алтайского края, боец из ЧВК "Вагнер" Александр Тотмин.

Похороны главы ЧВК Евгения Пригожина прошли накануне в Санкт-Петербурге. "Груз-200" в Алтайский край, по сообщениям различных источников, прибудет в ближайшее время.

Следователь вызывал родителей бойца на опознание в Санкт-Петербург и там же обещал отдать личные вещи. Александр Тотмин родился 12 сентября 1995 года в селе Алтайское. Вероятнее всего, там и похоронят на местном кладбище. Следствие пока не озвучила версию авиактастрофы Embraer — прошло слишком мало времени после ЧП. Но отрабатываются все версии — от некачественного топлива, которым заправили Embraer и ошибки пилотирования до теракта.

Александр Тотмин Социальные сети Александра Тотмина (vk.com/a.totmin)

Altapress.ru вспоминает, в каких авиатастрофах погибали жители Алтая — военные и гражданские.

Январь 2019

Два Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиаполка (аэродром Хурба, Комсомольск-на-Амуре) столкнулись 18 января в 08:07 мск в небе над Японским морем в 35 км от берега. Из троих погибших — двое из Барнаула.

Алексей Овсянников родом из Барнаула. Окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой, после — Краснодарское авиационное училище летчиков. Бывал в зарубежных командировках. У погибшего летчика остались двое детей.

Алексей Пайдыганов родился в Йошкар-Оле, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Вместе с семьей переехал в Барнаул. Собирался жить здесь после выхода на пенсию. У погибшего остались трое несовершеннолетних сыновей.

23 января летчиков похоронили с воинскими почестями на Булыгинском кладбище в Барнауле.

Ноябрь 2015

Уроженец Косихинского района (Алтайский край) Олег Пешков пилотировал бомбардировщик Су-24, сбитый турецкими ВВС. По данным Минобороны, он был убит туркоманами после катапультирования. Президент Владимир Путин присвоил Пешкову звание Героя России посмертно.

Октябрь 2015

31 октября 2015 года в Египте самолет А-321 авиакомпании "Когалымавиа" выполнял чартерный рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Спустя 23 минуты после взлета самолет ушел в пике. Лайнер разбился в центре Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, выживших нет. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории советской и российской авиации.

Юлия Масленникова. vk.com

Среди пассажиров, летевшим этим бортом, была наша землячка — 27-летняя Юлия Масленникова. В свое время она училась в барнаульской школе №42. В 2014 году переехала в Санкт-Петербург, забрала к себе дочь Веронику. В октябре Юлия впервые поехала на море.

В составе экипажа этого злополучного рейса находилась Ирина Олару, уроженка Горно-Алтайска (Республика Алтай). Девушка работала бортпроводницей.

Август 2004

24 августа 2004 года в результате взрыва потерпел катастрофу самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс "Москва-Сочи". Смертница взорвала себя на борту.

Трагедия унесла жизни 46 человек — ни один из пассажиров, летчиков и бортпроводников не смог спастись. В составе экипажа в этом рейсе работала бригада бортпроводников Барнаульского объединенного авиаотряда: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова, Марина Худеева.

В Барнауле на Власихинском кладбище у могил четырех бортпроводников теперь возвышается обелиск в форме крыла самолета с надписью "Сибирь".

Октябрь 2001

Валерий Гаров. sbi1812.ru

4 октября 2001 года в районе Новороссийска в результате взрыва потерпел катастрофу и упал в Черное море в 185 км от Сочи пассажирский самолет Ту-154, следовавший рейсом Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек: 66 пассажиров и 12 членов экипажа (15 граждан России и 51 гражданин Израиля).

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер на высоте 11 тысяч метров сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины, проводившими в тот день военные учения в Крыму.

Командиром воздушного судна был Евгений Гаров. Летную деятельность начал в 1979 году вторым пилотом самолета Як-40 в Барнаульском объединенном авиаотряде. В 1985 году стал командиром Як-40. В 1988 году был направлен в Ульяновский центр гражданской авиации стран СЭВ для переучивания на Ту-154. В 1989 году был принят в Толмачевский объединенный авиаотряд.

Октябрь 1970

Надежда Курченко.

Надежда Курченко, стюардесса Сухумского авиационного отряда. Родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Самолет Ан-24 (борт СССР-46256) выполнял рейс № 244 Батуми — Сухуми — Краснодар. 15 октября 1970 года она пыталась предотвратить угон самолета. Ее убили угонщики Пранас Бразинскас и его 15-летний сын Альгирдас.

Террористы сели на передние места, перед дверью в кабину пилотов. Через пять минут после взлёта, на высоте 800 метров они вызвали бортпроводницу Надежду Курченко и вручили ей конверт с запиской, потребовав передать конверт командиру экипажа.

Бортпроводница Надежда Курченко вбежала в кабину и успела крикнуть: "Нападение!", прежде чем была застрелена. После этого террористы продолжили стрелять (всего они сделали 24 выстрела, ранив командира экипажа, штурмана и бортмеханика).

После захвата кабины старший Бразинскас остался в кабине и потребовал лететь в Турцию, а младший перешёл в салон, контролируя поведение пассажиров. Угнанный Ан-24 совершил посадку в аэропорту турецкого города Трабзон. После приземления самолёта Бразинскасы были арестованы турецкими властями.

Через три месяца у Надежды должна была быть свадьба.

Памятнику Надежде Курченко требуется ремонт. предоставлено организацией "СоюзДобро"

В селе Новополтава в Алтайском крае рядом со школой, которой присвоили имя Надежды Курченко, установлен памятник в её честь. В школе создан музей Надежды Курченко. Награждена орденом Красного Знамени (посмертно).