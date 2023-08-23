Подростки забрались на крышу высотки в Барнауле

Очевидцы утверждают, что почти все они - подростки. Среди них только одна женщина.
Как люди попали на крышу и для чего - подробностей нет.
Ранее житель Алтайского края угнал рабочий автомобиль и перевернулся на нем.
Не менее девяти человек забрались на крышу барнаульского жилого комплекса "Столичный" днем 23 августа, сообщают во "В курсе 22".
Очевидцы утверждают, что почти все они - подростки. Среди них только одна женщина.
Как люди попали на крышу и для чего - подробностей нет.
Ранее житель Алтайского края угнал рабочий автомобиль и перевернулся на нем.
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