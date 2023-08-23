23 августа
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Происшествия

Подростки забрались на крышу высотки в Барнауле

Не менее девяти человек забрались на крышу барнаульского жилого комплекса "Столичный" днем 23 августа, сообщают во "В курсе 22".

Люди на крыше.
Люди на крыше.
"В курсе 22"

Очевидцы утверждают, что почти все они - подростки. Среди них только одна женщина.

Как люди попали на крышу и для чего - подробностей нет.

Ранее житель Алтайского края угнал рабочий автомобиль и перевернулся на нем.

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