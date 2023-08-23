Подростки забрались на крышу высотки в Барнауле

Не менее девяти человек забрались на крышу барнаульского жилого комплекса "Столичный" днем 23 августа, сообщают во " В курсе 22 ".

Люди на крыше.

Очевидцы утверждают, что почти все они - подростки. Среди них только одна женщина.

Как люди попали на крышу и для чего - подробностей нет.

Ранее житель Алтайского края угнал рабочий автомобиль и перевернулся на нем.