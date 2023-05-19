Подросток погиб под поездом из-за наушников

Трагедия произошла 18 мая около 16 часов по местному времени.
Установлено, что 14-летний подросток переходил железную дорогу между станциями Бердск - Искитим. Юноша был в наушниках и не услышал приближающегося поезда.
Машинист подавал предупреждающие сигналы, но подросток не услышал и их. Тогда машинист применил экстренное торможение, но оно не помогло избежать наезда.
В результате подросток скончался на месте происшествия до приезда скорой.
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