Подросток с друзьями устроил на встречке смертельное массовое ДТП с пассажирским автобусом

ДТП произошло поздно вечером 19 февраля на трассе Иваново — Родники.
«17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с двумя легковыми автомобилями и пассажирским автобусом», — рассказали в ведомстве.
На месте погиб 25-летний водитель одного из автомобилей, в который врезалась машина под управлением подростка.
В автобусе находились семь пассажиров, никто из них не пострадал.
В автомобиле виновника ДТП находились двое пассажиров — 17-летние юноша и девушка.
Всех троих несовершеннолетних с различными травмами госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
«Будет дана оценка исполнения законодательства безопасности дорожного движения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в Барнауле подросток угнал у матери машину и устроил ДТП с переворотом.