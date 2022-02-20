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Происшествия

Подросток с друзьями устроил на встречке смертельное массовое ДТП с пассажирским автобусом

В Ивановской области начали проверку после ДТП с участием автомобиля под управлением несовершеннолетнего, сообщает региональная прокуратура.

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

ДТП произошло поздно вечером 19 февраля на трассе Иваново — Родники.

«17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с двумя легковыми автомобилями и пассажирским автобусом», — рассказали в ведомстве.

На месте погиб 25-летний водитель одного из автомобилей, в который врезалась машина под управлением подростка.

В автобусе находились семь пассажиров, никто из них не пострадал.

В автомобиле виновника ДТП находились двое пассажиров — 17-летние юноша и девушка.

Всех троих несовершеннолетних с различными травмами госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

«Будет дана оценка исполнения законодательства безопасности дорожного движения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Барнауле подросток угнал у матери машину и устроил ДТП с переворотом.

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