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Происшествия

Подросток сделал бомбу и планировал нападение на школу в Волгограде

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова, пишет «Российская газета».

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Силовики узнали, что школьник дома изготавливал самодельные взрывные устройства и зажигательные гранаты.

«В ходе осмотра квартиры были обнаружены бомба, компоненты, необходимые для ее изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью», — рассказали в ведомстве.

По словам подростка, он планировал использовать весь свой арсенал в развлекательных целях на пустырях.

На опубликованных региональным СК кадрах следователи изучают заброшенные участки, где школьник испытывал свои изделия — обнаружили неразорвавшееся устройство и поражающие элементы сработавших бомб.

Следствие полагает, что школьник планировал нападение на учебное заведение, где у него сложились конфликтные отношения с учениками и одним из сотрудников.

Предположительно, у молодого человека могли быть сообщники — эту версию сейчас проверяют.

Подростка взяли под стражу, ему предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело за «незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом».

Стоит отметить, что в России стали часто задерживать именно 14-летних подростков. Так, накануне в Сибири за чтение «запрещенных» книг задержали 14-летних подростков, желавших стать террористами. Еще одного обвиняемого в терроризме 14-летнего подростка отправят в психбольницу.

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