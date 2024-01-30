Подросток сломал сверстнику нос из-за спора об одном правителе России

Один из них дал нелестную характеристику последнему правителю России из династии Романовых — Николаю II, сообщает Telegram-канал Mash.

Детей разняла одна из прохожих. Позже одному из них врачи диагностировали перелом носа, указывает Lenta.ru.

Ранее в Барнауле пенсионеры подрались с подростками на детской площадке. Пожилая женщина подошла к подростку, который сидел на качелях, и что-то ему сказала. На это парень вспылил и обложил матом старушку.

Однако пенсионерка оказалась не промах и заступилась за себя еще более нецензурно. Подросток такого не ожидал, соскочил с качелей и начал орать на женщину. В ответ на это он получил от нее пощечину.

После этого на детской площадке появился мужчина, который заступился за боевую старушку. Между мужчиной и подростками завязалась драка. Чем она кончилась — неизвестно.

Самое важное - в нашем Telegram-канале