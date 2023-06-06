Погибла продавец напитка «Мистер Сидр», которая выпила его во время смены

В Ульяновске погибла женщина-продавец магазина «Территория» — именно здесь торговали суррогатным напитком "Мистер Сидр".

В больницу доставили 53-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал Baza. Продавец и рассказала родственникам, что во время ночной смены выпила несколько стаканов яблочного сидра. Уже утром ей стало плохо.

Женщина скончалась в больнице накануне, указывает Газета.Ru.

Она умерла из-за употребления метанола — его добавляли в напиток «Мистер Сидр».

Трагические цифры

С 4 по 6 июня в Ульяновской области выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. Отравление проходит в тяжелой форме, 18 пациентов скончались.

В Нижегородской области появились такие же случаи отравления, есть летальные исходы. В Самарской области число пострадавших увеличилось до семи.

В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии после отравления яблочным сидром.

В Пензенской области также зафиксировали случаи отравлений.

Ранее за продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин. 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории края.

В очередной раз летом 2021 года он привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка. Часть из них он реализовал знакомому жителю Барнаула.

Мужчина в начале августа со своей супругой пошли на юбилей к другу. Там женщина употребила данный "коньяк" и скончалась на следующий день.

Помимо этого, сын покупателя спиртосодержащую жидкость передал друзьям, которые распили его на торжестве.

Двое 21-летних мужчин после празднования на следующий день скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Дальнобойщика суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жителей Рязанской области осудили на 6, 5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.