Пограничники заметили неизвестный летательный аппарат у Северной столицы

Инцидент произошел накануне вечером. Беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Что делать при обнаружении беспилотника.
При обнаружении БПЛА, стоит обратить внимание на его размер. Если дрон маленьких габаритов, летает на небольшой высоте и двигается на короткие расстояние, то вполне возможно, что это любительский квадрокоптер. Такие используют для фотосъемки.
А вот большие аппараты, летающие издалека, могут преследовать разные цели и нести опасность.
Эксперты советуют соблюдать простую технику безопасности при обнаружении неизвестных беспилотников:
- Незамедлительно сообщите о БПЛА службе безопасности, МЧС или полиции.
- Если беспилотник обнаружили вблизи предприятия, то руководителю учреждения следует проинформировать об этом территориальные органы УМВД и УФСБ России, либо Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования по номеру 112;
- Постарайтесь не находиться в прямой видимости аппарата. Также не пользуйтесь вблизи БПЛА радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS.
- Желательно сфотографировать или заснять дрон на телефон, чтобы избежать обвинений в ложном вызове
- Запрещено пытаться самостоятельно сбить дрон подручными предметами и иными средствами поражения.