Пограничники заметили неизвестный летательный аппарат у Северной столицы

Пограничники заметили неизвестный летательный аппарат в Ленинградской области. Он направлялся со стороны Эстонии, пишет Telegram -канал Shot.

Инцидент произошел накануне вечером. Беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Что делать при обнаружении беспилотника.

При обнаружении БПЛА, стоит обратить внимание на его размер. Если дрон маленьких габаритов, летает на небольшой высоте и двигается на короткие расстояние, то вполне возможно, что это любительский квадрокоптер. Такие используют для фотосъемки.

А вот большие аппараты, летающие издалека, могут преследовать разные цели и нести опасность.

Эксперты советуют соблюдать простую технику безопасности при обнаружении неизвестных беспилотников: