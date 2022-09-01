1 сентября
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Происшествия

Похититель «химии» для унитаза бросил гранату в магазине и убежал

Мужчина с гранатой пытался украсть из магазина товары — чистящие средства для туалета и ванн.

Граната.
Граната.
СС0

Происшествие случилось накануне в Санкт-Петербурге, сообщает REGNUM.

Мужчина взял бытовую химию, но платить не собирался.

На выходе охранники его остановили, возник конфликт. Тогда мужчина достал гранату из сумки, выдернул чеку, бросил на пол, а затем убежал.

Всех сотрудников и посетителей эвакуировали из магазина, пишет Lenta.ru.

Вызванные на место происшествия взрывотехники осмотрели гранату. Она оказалась учебной.

Ведется разбирательство, нарушителя объявили в розыск.

Ранее охранник выпрыгнул в окно ТЦ при виде гранаты. Мужчина украл вещи из магазина косметики и парфюмерии. Задержанный показал охране предмет, похожий на гранату. Пятеро мужчин бросились врассыпную. Один из охранников выпрыгнул из окна. Посетители в панике выбегали из ТЦ.

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