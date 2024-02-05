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Происшествия

Поиски вертолета МЧС будут проводить с помощью глубоководного аппарата "Фалькон". Алтайский след

Работы подо льдом Онежского озера по поиску Ми-8 МЧС РФ будет проводить глубоководный аппарат «Фалькон».

Работа глубоководного аппарата "Фалькон" на Байкале.
Работа глубоководного аппарата "Фалькон" на Байкале.
из архива иркутских спасателей (38.mchs.gov.ru)

Фрагменты вертолета найдены в 11 километрах от берега. Глубина озера в этом месте составляет от 40 до 50 метров, указывает "МК".

Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке осмотрели акваторию Онежского озера.

На место работ привлечено более 140 человек и 33 единицы техники. В поисковой команде — водолазы из центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. Они имеют разрешение на погружение до 60 метров.

Подводные работы будут проводиться с использованием телеуправляемого аппарата "Фалькон" с возможностью погружения до 300 метров.

"Фалькон" на Телецком

В 2017 году такой аппарат представители ведомства использовали на Телецком озере (Республика Алтай). Тогда в Телецкое озеро упал вертолет R66, на борту которого находилось пять человек.

"Фалькон" доставили в республику из Иркутской области.

Тогда в Телецком озере именно с помощью "Фалькона" на глубине около 230 метров спасатели обнаружили обломки рухнувшего Robinson-66. Обслуживали этот глубоководный аппарат специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Также аппарат "Фалькон" работал на Телецком озере в июле 2011 года. Аппарат опустился на глубину 203 метра в поисках затонувшего катера "Волга". На борту в момент крушения находились 13 человек, 9 из них были спасены, четверо погибли. Поисковая операция и подъем судна длились два месяца. Работы несколько раз приостанавливались из-за штормовой погоды. Судно в итоге было обнаружено с помощью робота "Фалькон".

Байкал

В январе 2013 года задействовали для поиска провалившихся под лед снегоходов с людьми вблизи поселка Катково (Бурятия). Глубина в месте проведения работ была около 80 метров.

В июне 2014 года поисковые работы пропавшей во время водолазных погружений женщины в бухте Сенная озера Байкал велись на глубине 100 метров.

В марте 2015 года на глубине 211 метров удалось обнаружить затонувший автомобиль с рыбаками.

В январе 2016 года с помощью телеуправляемого подводного аппарата на дне Байкала был найден автомобиль УАЗ и поднято на поверхность тело утонувшего мужчины.

Особенность аппарата

Отличительная особенность телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Фалькон" — высокая точность передачи полученной информации и маневренность. Применение аппарата на больших глубинах максимально эффективно при штиле.

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