12 июля
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Жизнь

Как связаны водородная Царь-бомба и загадочные знаки-восьмиугольники на дне океана. Видео

На дне Северного Ледовитого океана исследователи насчитали 106 загадочных отметин в форме восьмиугольника.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Их фиксируют уже не первый год камеры на глубоководных аппаратах, пишет LIFE.

Многие даже посчитали, что в бездне океана отметились инопланетяне.

Однако все гораздо прозаичнее. Дело в том, что в океане на глубине от 500 до 2600 метров обитают осьминоги, у которых между щупальцами — перепонки. И эти осьминоги имеют привычку расправлять перепончатые щупальца как зонтик.

Осьминоги вонзают щупальца в дно, потом резко "сворачивается" и забирает пойманную добычу для трапезы. А след-восьмиугольник остается.

Послание архиепископа

Северный Ледовитый океан фигурирует как нижний мир мрака, преисподняя, царство мертвых в мифологической картине мира народов Северной Евразии.

В Слове о погибели Русской земли Северный Ледовитый океан назван «Дышючимъ моремъ». В послании новгородского архиепископа Василия епископу тверскому Феодору Ледовитый океан также назван Дышащим морем: «Много детей моих, новогородцев видоки тому на Дышучем мори: червь неусыпающий и скрежет зубный, и река молненная Морг, и что вода входить в преисподняя и пакы исходить трижды днем».

Ядерные испытания

С 1954 по 1990 годы на ядерном полигоне на Новой Земле проводились ядерные испытания. За это время на полигоне произвели 135 ядерных взрывов. Среди экспериментов были и очень мощные мегатонные испытания ядерных зарядов, проводившиеся в атмосфере над архипелагом.

На Новой Земле в 1961 году взорвали мощнейшую в истории человечества водородную бомбу — 58-мегатонная Царь-бомба.

21 января 1968 в семи милях к югу от американской авиабазы Туле на северо-западе Гренландии разбился стратегический бомбардировщик B-52 с ядерными бомбами на борту, пробил двухметровый слой льда и затонул в заливе Северная звезда. Бомбы раскололись на части.

Это привело к радиоактивному заражению большой территории.

Ранее показали первую подводную съемку после крушения "Титаника". Обломки корабля впервые нашли 1 сентября 1985 года. Группа исследователей обнаружила большие куски мусора на 4 км ниже поверхности Атлантики, в 650 км от Ньюфаундленда.

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