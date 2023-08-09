Полчище саранчи атаковало российский регион

Очевидцы сняли на видео плотные облака насекомых, которые заполонили небо над поселком.

"Я сначала думала, это дым", - делится одна из свидетельниц.

Местные жители всеми силами стараются избавиться от непрошенных гостей - для этого они выходят на улицы и громко стучат по посуде, отпугивая насекомых.

Саранча не опасна для человека напрямую, а вот для его жизнедеятельности - может быть, поскольку саранча может съесть все растения, оставив только корни в почве. Все до асфальта.

Зоолог рассказал изданию рассказал news.ru, что после нашествия этих насекомых может начаться голод, ведь животных будет нечем кормить.

При этом нашествие саранчи в южных регионах - норма. Там влажный и теплый климат, где можно отложить личинки, особенно после дождей, а после улететь дальше. У насекомых принята массовая миграция - они могут улетать до 500 км.

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