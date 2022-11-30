30 ноября
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Происшествия

Полыхают резервуары с нефтепродуктами в российском регионе

Загорелись резервуары с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области. Площадь пожара составляет несколько тысяч кв. м. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Пожар в Суражском районе произошел 30 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пожаре в резервуарах с нефтепродуктами на территории комбината «Слава» Росрезерва.

Ого полыхает такой силы, что его его площадь составила 4 тыс. кв. м.

На место происшествия прибыли направлены два пожарных поезда, почти 90 спасателей и 100 сотрудников МЧС из Брянска. Также в готовности к вылету находится вертолет из Подмосковья.

Пожар тушат по третьему рангу. Резервуары, стоящие рядом с горящими, охлаждают.

На данный момент пожар локализован.

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