Полыхают резервуары с нефтепродуктами в российском регионе

Пожар в Суражском районе произошел 30 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пожаре в резервуарах с нефтепродуктами на территории комбината «Слава» Росрезерва.
Ого полыхает такой силы, что его его площадь составила 4 тыс. кв. м.
На место происшествия прибыли направлены два пожарных поезда, почти 90 спасателей и 100 сотрудников МЧС из Брянска. Также в готовности к вылету находится вертолет из Подмосковья.
Пожар тушат по третьему рангу. Резервуары, стоящие рядом с горящими, охлаждают.
На данный момент пожар локализован.