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Происшествия

Сразу два пожара и ДТП. В Новосибирске вспыхнули грузовики с продуктами

Возгорание произошло 29 ноября. В грузовиках с хлебом и алкоголем случился пожар. Позже рядом произошло ДТП, сообщают в группе «АСТ-54».

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Первый горящий автомобиль заметили утром недалеко на трассе «Сибирь» между коттеджными поселками и магазином «НордМолл».

Транспортное средство с хлебом сгорело дотла. В ДТП столкнулись два проезжающих мимо водителя.

Второе возгорание произошло в Заельцовском районе днем на ул. Дуси Ковальчук, 12. На этот раз загорелся грузовик Isuzu, который вез алкоголь.

До приезда пожарных, водитель и прохожие своими силами пытались потушить пожар. Часть автомобиля уцелела. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что большегруз сбил 13-летнего мальчика в Барнауле.

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