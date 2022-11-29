Сразу два пожара и ДТП. В Новосибирске вспыхнули грузовики с продуктами

Первый горящий автомобиль заметили утром недалеко на трассе «Сибирь» между коттеджными поселками и магазином «НордМолл».
Транспортное средство с хлебом сгорело дотла. В ДТП столкнулись два проезжающих мимо водителя.
Второе возгорание произошло в Заельцовском районе днем на ул. Дуси Ковальчук, 12. На этот раз загорелся грузовик Isuzu, который вез алкоголь.
До приезда пожарных, водитель и прохожие своими силами пытались потушить пожар. Часть автомобиля уцелела. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что большегруз сбил 13-летнего мальчика в Барнауле.