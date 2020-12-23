Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Полицейские отвезли сибиряка в лес, где пистолетом выбивали 10 млн рублей

В Новосибирске трех бывших полицейских будут судить за серию тяжких преступлений, включая похищение человека, сообщает региональный СК.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Экс-полицейских обвиняют по трем статьям: «превышение должностных полномочий с применением насилия», «похищение человека» и «вымогательство».

Инцидент с похищением человека произошел в декабре 2019 года — трое оперуполномоченных решили забрать деньги у местного жителя.

«Применяя в отношении потерпевшего насилие посадили в автомобиль Toyota Avensis и привезли в лесной массив. Затем начали угрожать жизни и здоровью мужчине, в том числе путем демонстрации пистолета Макарова, требуя от него 10 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

После «переговоров» борцы за общественную безопасность снизили свои требования до 2,5 млн рублей.

Новосибирец согласился отдать им деньги. После этого правоохранители привезли его домой, где он передал им 150 тыс. рублей — в счет требуемой суммы.

Далее, судя по всему, мужчина рассказал о произошедшем. Во всяком случае, до второго транша дело не дошло и полицейских задержала служба собственной безопасности МВД.

Ранее в Новосибирске голодный экс-начальник райотдела полиции, бравший хинкали и салат из огурцов в качестве взятки, получил 3 года условно.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость