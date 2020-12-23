Полицейские отвезли сибиряка в лес, где пистолетом выбивали 10 млн рублей

В Новосибирске трех бывших полицейских будут судить за серию тяжких преступлений, включая похищение человека, сообщает региональный СК.

Экс-полицейских обвиняют по трем статьям: «превышение должностных полномочий с применением насилия», «похищение человека» и «вымогательство».

Инцидент с похищением человека произошел в декабре 2019 года — трое оперуполномоченных решили забрать деньги у местного жителя.

«Применяя в отношении потерпевшего насилие посадили в автомобиль Toyota Avensis и привезли в лесной массив. Затем начали угрожать жизни и здоровью мужчине, в том числе путем демонстрации пистолета Макарова, требуя от него 10 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

После «переговоров» борцы за общественную безопасность снизили свои требования до 2,5 млн рублей.

Новосибирец согласился отдать им деньги. После этого правоохранители привезли его домой, где он передал им 150 тыс. рублей — в счет требуемой суммы.

Далее, судя по всему, мужчина рассказал о произошедшем. Во всяком случае, до второго транша дело не дошло и полицейских задержала служба собственной безопасности МВД.

Ранее в Новосибирске голодный экс-начальник райотдела полиции, бравший хинкали и салат из огурцов в качестве взятки, получил 3 года условно.