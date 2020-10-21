Полицейские продолжают поиски причастного к ночной резне в Бийске

После допроса попавшего на запись с камеры отпустили, пишет «Бийский рабочий».
Также издание сообщает, что в тот вечер девушек было не две, а три. Одна из них незадолго до произошедшего встретила знакомого и остановилась с ним поболтать, что и спасло ей жизнь.
Когда девушка вернулась к месту, где должны были быть ее подруги, то увидела одну из них, Марию, лежащую на асфальте. Ее спасти не удалось. У погибшей остался маленький ребенок.
Другая пострадавшая с тяжелыми ранами смогла добраться до людного перекрестка и позвать на помощь.
Сотрудники полиции обращаются к водителям, которые проезжали по ул. Социалистическая (от ул. Васильева в сторону ул. Ударная) 18 октября в период времени с 19:45 по 20:10.
«Если ваш автомобиль оборудован видеорегистратором, просьба предоставить записи по адресу пер. Дружный, 3 (отдел полиции „Приобский“), либо позвонить по телефонам 8−963−573−38−38, 02», — просят бийские полицейские.