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Происшествия

Полицейские продолжают поиски причастного к ночной резне в Бийске

Полиция нашла человека с ориентировки, который мог быть причастен к нападению на 22-летних девушек в Бийске. Парень оказался непричастен к преступлению. Правоохранители продолжают розыск подозреваемого.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

После допроса попавшего на запись с камеры отпустили, пишет «Бийский рабочий».

Также издание сообщает, что в тот вечер девушек было не две, а три. Одна из них незадолго до произошедшего встретила знакомого и остановилась с ним поболтать, что и спасло ей жизнь.

Когда девушка вернулась к месту, где должны были быть ее подруги, то увидела одну из них, Марию, лежащую на асфальте. Ее спасти не удалось. У погибшей остался маленький ребенок.

Другая пострадавшая с тяжелыми ранами смогла добраться до людного перекрестка и позвать на помощь.

Сотрудники полиции обращаются к водителям, которые проезжали по ул. Социалистическая (от ул. Васильева в сторону ул. Ударная) 18 октября в период времени с 19:45 по 20:10.

«Если ваш автомобиль оборудован видеорегистратором, просьба предоставить записи по адресу пер. Дружный, 3 (отдел полиции „Приобский“), либо позвонить по телефонам 8−963−573−38−38, 02», — просят бийские полицейские.

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