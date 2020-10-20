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Происшествия

Опубликовано видео с вероятным убийцей девушки в Бийске

Полиция распространила видео-ориентировку на вероятного подозреваемого в нападении на двух девушек в Бийске, в результате которого одна из потерпевших скончалась

Вероятный убийца девушки в Бийске.
Вероятный убийца девушки в Бийске.
Скриншот видео.

«Сотрудники полиции МУ МВД России „Бийское“ проводят активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание гражданина, который подозревается в совершении тяжких преступлений на территории Бийска, в результате чего среди пострадавших оказались две жительницы города, одна из которых скончалась. Предпринимаются все необходимые меры», — говорится в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю.

К розыскным мероприятиям подключились сотрудники угрозыска краевого главка МВД. Правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.

По подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Бийское» разыскивается парень: на вид 25−30 лет, рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в ветровку темного цвета, штаны спортивные темно-синие с широкими белыми лампасами, кроссовки черного цвета и вязаную шапку. При себе у него был рюкзак черного цвета со светоотражающей надписью.

Граждан, которым известная какая-либо информация о подозреваемом, просьба сообщить по телефонам: 8 (3854) 44-91-97, 8 (3854) 45-02-02, 8−963−573−38−38 либо 02.

По версии следствия, вечером 18 октября в районе улиц Васильева и Социалистической неизвестный молодой человек напал на двух 22-летних девушек. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек.

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