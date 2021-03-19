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Происшествия

Полиция по частям собирает останки мужчины, разорванного стаей собак в Волгограде

В Волгограде обнаружили обглоданные останки мужчины возле лесополосы, где обитает стая бездомных собак, сообщает региональный СК.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Ночью 18 марта местный житель обнаружил фрагмент человеческой ноги — в лесной полосе между жилыми домами.

«В ходе осмотра удалось обнаружить еще одну часть нижних конечностей со следами одежды и обуви. Оба фрагмента частично деформированы и имели следы обгладывания животными», — рассказали в ведомстве.

Дальнейшие поиски приостановили из-за плохой видимости. Утром на место подтянули следователей-криминалистов и более 20 полицейских.

«В ходе прочесывания территории на расстоянии примерно 400 метров от ранее найденных частей удалось обнаружить череп с нижней челюстью», — отметили в СК.

Правоохранители продолжают поиски останков, а также выясняют личность погибшего. Назначили экспертизу для выяснения причины смерти.

В ведомстве подчеркнули, что в лесополосе рядом с жилыми домами обитает стая бродячих собак, а также собираются лица без определенного места жительства.

Ранее в Алтайском крае бродячая собака набросилась на шестиклассника прямо возле школы. Похожая история произошла во Владивостоке, где стая собак решила «разорвать» мальчика.

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