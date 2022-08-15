Полиция раскрыла подробности ДТП с «буханкой»

В результате опрокидывания автомобиля УАЗ 2206 пострадал водитель без прав. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

«Буханка» перевернулась 13 августа около 09:30 в окрестностях села Баштала Усть-Коксинского района. За рулем находился 25-летний парень, у которого не было водительских прав. При подъеме на перевал он не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

В результате молодого человека положили в больницу в Усть-Коксинском районе с травмами различной степени тяжести.

«В отношении водителя составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в ведомстве.

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