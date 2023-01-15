Полиция устроила погоню за «Нивой» ночью в Барнауле

В ночь на 15 января экипаж ДПС устроил погоню за водителем «Нивы» в Барнауле. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

В ГУ МВД «Инциденту» сообщили, что 40-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Нива» ехал в районе торгового центра Galaxy по проспекту Строителей. Сотрудники ДПС решили остановить водителя, но он их не послушался и попытался скрыться.

Экипаж полиции отправился вслед за нарушителем и остановил его на улице Силикатной, 26а. Установлено, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Он отказался от медицинского освидетельствования .

«В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ „Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“. В ближайшее время материал будет рассмотрен в суде», — сообщили в ведомстве.

Автомобиль поместили на спецстоянку.