15 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Полиция устроила погоню за «Нивой» ночью в Барнауле

В ночь на 15 января экипаж ДПС устроил погоню за водителем «Нивы» в Барнауле. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

ДПС ГИБДД.
ДПС ГИБДД.
"Дорожный патруль".

В ГУ МВД «Инциденту» сообщили, что 40-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Нива» ехал в районе торгового центра Galaxy по проспекту Строителей. Сотрудники ДПС решили остановить водителя, но он их не послушался и попытался скрыться.

Экипаж полиции отправился вслед за нарушителем и остановил его на улице Силикатной, 26а. Установлено, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Он отказался от медицинского освидетельствования .

«В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ „Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“. В ближайшее время материал будет рассмотрен в суде», — сообщили в ведомстве.

Автомобиль поместили на спецстоянку.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость