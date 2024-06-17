Вечером 1 марта 1914 года шестеро мужчин (четверо – в масках) ворвались в барнаульскую контору «Торгового дома Алейников, Аверин и Ко» - фирмы столичных бизнесменов, взявших подряды на строительство Алтайской железной дороги. Угрожая револьверами, они закричали: «Руки вверх»!.. Налетчики утверждали, что жертвы им не нужны – нужны деньги. Но история все же закончился трагедией. Это была трудная эпоха в жизни Алтая: новая волна трудовых мигрантов принесла с собой лихих людей, готовых пойти на многое. А местная полиция оказалась к этому не готова.

История

Несмотря на позднее время (20:50), в конторе Алейникова-Аверина, располагавшейся на углу Гоголевской улицы и Острожного переулка (Комсомольского проспекта), еще находились девять человек.

Намерения ворвавшихся через задний ход людей не оставляли сомнений: это налет. Увидев наведенные револьверы, сотрудники конторы подняли руки.

Меж тем, грабители, зайдя в соседнюю комнату, обнаружили сторожа, лежащего на полатях. Тот, видимо, придремал и не слышал криков - и сам заорал на них с присущей ему строгостью: «Зачем сюда лезете? Здесь контора, маскированных не принимаем, убирайтесь вон»!

Однако, увидев револьверы и услышав все то же «Руки вверх», тоже сник и поднял руки.

Револьвер системы "наган". Тверской краеведческий музей. Госкаталог.рф

Тут же налетчики согнали всех в одну комнату. Поставили их лицом к стене с поднятыми руками. И, оборвав телефонную трубку, объяснили: «Нам жертв не нужно. Но выдайте нам удержанные с рабочих 10% с заработной платы».

«Жизнь Алтая», расспросив свидетелей, удивлялась, описывая эту историю: грабители вели себя довольно «корректно». Когда все служащие стояли, подняв руки, они заявили, что неудобно держать руки слишком высоко и что можно их немного опустить и держать навытяжку, а только нельзя опускать руки к карманам...

Без жертв, однако, не обошлось.

Скандал

Петроградская фирма «Торговый дом Алейникова, Аверина и Ко» брала подряды на строительство железной дороги по всей России, рассказывает краевед Алексей Челомбитко на своей страничке в ВК.

Фото Порфирия Казанского 1928 г. Доходный дом Аверина, построен в 1915 г. АГКМ

Житель столицы Дормидонт Алейников начинал простым землекопом, а стал столичным миллионером. В Барнауле он так никогда не побывал, считает Челомбитко.

Зато город посещал наездами его компаньон, техник путей сообщения Николай Аверин, построивший чуть позже знаменитый барнаульский небоскреб – доходный дом на Гоголевской улице.

Торговый дом был подрядчиком на строительстве барнаульского участка дороги. Он первым привез на Алтай чудо-технику - экскаваторы, а в 1915-м построил в Барнауле механический и чугунолитейный завод, контора которого находилась на ул. Цеховой. Но в 1914 году с ним связано было сразу несколько публичных скандалов.

Барнаул. Цеховая, 58, к.4 - здесь находилась контора механического и чугунолитейного завода Д.Я. Алейникова и Н.Д. Аверина. geohist.ru

Незадолго до налета, 25 февраля, на земляных работах на Лосихинской протоке прекратили работу сразу все рабочие, нанятые «ТД Алейников и Аверин»: по данным «Жизни Алтая», здесь было 1100 человек при 800 лошадях.

Люди требовали увеличить плату – а расценки за вывоз земли, как писала газета, были мизерные.

Дормидонт Алейников родился в старообрядческой семье в восточной Латвии, имел усадьбу недалеко от Даугавпилса. В 1916 году проживал в Петрограде по улице Жуковского 59. В Петрограде находилась и его строительная контора, по данным Алексея Челомбитко. Его компаньон техник путей сообщения Николай Аверин жил в центре Петрограда на Суворовском проспекте, 47 - в пятиэтажном доходном доме недалеко от Таврического сада и Таврического дворца, пишет книга «Суворовский проспект».

Усадьба Дормидонта Алейникова вблизи Даугавпилса (после реставрации). chayka.lv

Забастовка

Правда, уже на следующий день с обеда все забастовщики приступили к работе, так ничего и не добившись. Протестную акцию каким-то образом сорвали некие Парахин и Гусаров, утверждала «Жизнь Алтая», - предприимчивые коновозчики, нанимавшие «от себя» рабочих и лошадей на Лосихинскую протоку.

А бастовали в те годы всерьез: Парахина побили, девятерых участников акции арестовали, но, видимо, после этого пришлось снова взяться за лопаты.

И вот когда барнаульские газетчики стали разбираться в причинах забастовки, они узнали, в каких условиях живут рабочие. Видно было, что люди, представлявшие в Барнауле интересы столичных подрядчиков, вознамерились выжать из персонала все.

Алтайская железная дорога. Дореволюционные открытки. Музей Новосибирска

Условия

Представьте себе барак, наполовину закопанный в землю. Длина 8 саженей (около 17 метров), ширина - три (около 6,5 м), высота 0,8 (менее 2 м). Помещается в таком бараке ни много ни мало 100–120 человек.

«Свет чуть-чуть проникает в маленькие окошечки. Сыро и грязно. Спят на голых нарах – нет даже соломы на подстилку, хотя подрядчики обязаны выдавать каждому рабочему по матрасу. Но и голых нар не хватает», - возмущалась «Жизнь Алтая».

Многим приходилось спать на земле, счастливцы забирались на стол, некоторые спали сидя. Местное железнодорожное начальство газетчикам не поверило и начало наезжать на Лосихинскую протоку. Но воленс-ноленс пришлось убедиться: газета не врет.

Алтайская железная дорога. Сооружение подходов к железнодорожному мосту через Обь. историческийбагаж.рф

Врачи рекомендовали подрядчикам или сократить рабочих, или увеличить бараки. Подрядчики согласились на сокращение штатов, надеясь на случайных работников, которые, зная, что на Алтае идет большая стройка, ехали сюда сотнями.

Мы не знаем, были ли среди налетчиков отчаявшиеся рабочие Алейникова-Аверина. Но такие подозрения напрашиваются.

Убийство

События в Осторожном переулке развивались по худшему сценарию, несмотря на всю «корректность» вооруженных налетчиков. Кассир Тризно, конторщик Павлюченко и 16-летний мальчик-рассыльный, несмотря на угрозы, бросились бежать.

Грабители рванули за ними и выстрелом в грудь убили кассира. Контрощик вступил с ними в рукопашную, ему изорвали рубаху, наделали ссадин на лице - и вернули в контору.

Барнаульское полицейское управление на Московском проспекте (из обзора А.Вдовина "Барнаул в 1913 г.). samlib.ru/w/wdowin_a_n/1913.shtml

В девять часов сюда заявился за пакетом какой-то мужик. Едва он вошел в калитку, как грабители, стоявшие «на стреме» у входа, схватили его за шиворот - тот не успел опомниться, как оказался около трупа убитого кассира.

«Куда вы меня, мошенники, тащите? Тут у вас убийство», - попытался сопротивляться он.

Но, увидев револьвер и услышав приказ: «Руки вверх», затих и повиновался. Единственный, кому удалось убежать, был мальчик – грабители попытались пристрелить его, выстрелили четырежды, но, на счастье паренька, промахнулись.

Облигация 4,5%-ного займа на строительство Алтайской железной дороги. habartorg.ru

Перестрелка

А вскоре они сильно пожалели, что лишили кассира жизни. Изолировав работников конторы, они бросились к денежному ящику – а в кассе находилось 7 тыс. рублей. Но секрета замка налетчики не знали, и открыть его никак не получалось.

Они подводили служащих по одному и под угрозой револьвера заставляли их открывать ящик. Те ничего не могли сделать – похоже, секрет был известен только убитому кассиру.

Тем временем убежавший мальчик на извозчике прибыл в полицию. И вскоре к месту происшествия прискакали семь конных городовых. Началась перестрелка.

«Грабители выскочили в ограду и, сгрудившись в кучу, открыли по городовым сильную стрельбу из револьверов. В ограду вбежали старший городовой Кулаченко и городовой Курцев. Первый выпустил из револьвера шесть патронов, а второй лишь один - остальные дали осечку», - писала «Жизнь Алтая».

Белое здание с колоннами на балконе-террасе первого этажа - контора только что открытого в Барнауле управления Алтайской железной дороги. ВК/Алексей Челомбитко.

Грабители продолжали стрельбу в городовых шагов с пятнадцати - те отступили на улицу. У Курцева оказалась простреленной шинель, кобура и разбита ручка у револьвера (но никого не ранили!).

Когда Курцев и Кулаченко выскочили из ограды в Острожный переулок, грабители направились ко второму выходу - на Гоголевскую.

Погоня

Однако полицейские предусмотрительно оставили со стороны Гоголевской улицы городового. Увидев первого же налетчика, городовой навел на него револьвер и хотел выстрелить, но…

Оружие стало давать осечки - одну за другой. В ответ грабители , естественно, тоже начали стрелять, и теперь уж самому городовому пришлось спасаться.

Городовой и дворники. Открытка из серии «Русские типы». kulturologia.ru

Тем временем грабители выбежали на лед Оби. А от Острожного переулка до реки спокойным пешим ходом - не более семи минут, бегом же расстояние преодолевается минуты за две-три.

Однако около лесопильного завода братьев Козловых злоумышленники стали снова подниматься в город, чего городовые на лошадях не могли сделать, поэтому кинулись обратно, чтобы перехватить грабителей в городе.

Но расстояние было слишком велико. И пока городовые его одолели, налетчики смогли улизнуть. На Гоголевской улице напротив дома №17 (это уже ближе к реке) нашли револьвер системы «Смит-Вессон», маску и шапку со следами крови – видимо, одного из грабителей ранили во время перестрелки в ограде. Других следов грабителей так и не обнаружили.

Реакция

Благодаря отличной реакции барнаульской полиции грабителям не удалось добраться до денег. Однако их успешное бегство оставило много вопросов.

8 марта начальник полиции - уездный исправник Григорий Григорьев - отправил в городскую управу (орган исполнительной власти в Барнауле) послание с "разбором полета" (точнее, налета).

Здание Барнаульской гордумы до перестройки, начала XX века. ОК. Барнаул. Юбилейные даты.

Из-за наплыва в Барнаул тысяч разного рабочего люда ночные кражи, грабежи и убийства в городе стали быстро увеличиваться, писал Григорьев.

Между тем, у существующего штата городовых вооружение – шашки с портупеями и револьверы с кобурами – от времени пришли в совершенную негодность. И это печальное явление при преследовании разного рода преступников.

В пример Григорьев привел именно налет на контору Алейникова-Аверина.

«Полицейские городовые сделали по одному-три выстрела в разбойников, дальше же лишены были возможности стрелять за негодностью револьверов. Пользуясь этим обстоятельством, разбойникам, непрерывно отстреливавшимся, удалось скрыться от преследовавших их городовых», приводит слова Григорьева «Жизнь Алтая».

Алтайская железная дорога. Дореволюционные открытки. Музей Новосибирска

Просьба

Григорий Григорьев, скорее всего, ничуть не преувеличивал проблему. По данным новосибирского историка Галины Бочановой, в весенне-летний сезон на строительстве Алтайской железной дороги трудилось 20-25 тыс. человек.

При этом дорога строилась очень быстро: строительство началось 1 июня 1913 года, а уже 20-29 сентября 1915-го дорога была предъявлена к освидетельствованию. Так что благонадежность работников, скорее всего, никто не изучал – не до этого было.

Григорьев же просил гордуму срочно вынести на голосование два вопроса. Первый - об увеличении штатов городовых. Второй - о немедленном приобретении вооружения: полного комплекта шашек драгунского образца и полного комплекта револьверов системы «наган».

Поступил он, кстати, весьма нестандартно: кроме письма выслал в управу… 93 негодные шашки и 28 испорченных револьверов. И сообщил, что у города осталось всего 22 шашки и 44 револьвера.

Дом Александра Лесневского на берегу озера. Барнаул. Юбилейные даты

Решение

Городская управа внесла вопрос в повестку дня думы оперативно… Но откладывала его обсуждение два месяца, хотя и понимала: он требует экстренного решения.

Такую паузу, наверное, можно понять. Это была новая эпоха в жизни Барнаула, его население быстро росло, открывались новые предприятия. И городу предстояло найти решения не только заданной уездным исправником задачи, но и множество других, таких же насущных.

В 1914 году Барнаул страдал от распространения оспы и скарлатины, скот – от сибирской язвы. В городе обсуждался проект городского водопровода, на который уже выделили деньги. Депутаты бились за открытие в Барнауле сельхозинститута, новых больниц, за создание первого городского ломбарда и устройство трамвая.

Первая барнаульская городская электро– и водопроводная станция. Порфирий Казанский, архив краеведческого музея АК.

Так что до вопроса Григорьева руки гордумы добралась только 16 мая. Городской голова Александр Лесневский доложил гласным (депутатам), что исправник слагает с себя всякую ответственность за беспорядки, которые могут произойти из-за такого уровня вооруженности полиции.

В итоге поручили члену управы Михаилу Еремееву (заступающему места городского головы) при поездке в Томск купить там 50 шашек установленного для полиции образца. Револьверов же не покупать - в управе полагали, что их вполне достаточно, если отремонтировать не слишком сломанные.

Были ли пойманы неудавшиеся грабителей? Ответ на этот вопрос еще предстоит найти историкам.

Здание на углу ул. Гоголя и Комсомольского проспекта (Острожного переулка). Altapress.ru Здание на углу ул. Гоголя и Комсомольского проспекта (Острожного переулка). Altapress.ru

Что сейчас на месте конторы «ТД Алейников и Аверин»?

На пересечении ул. Гоголя и Комсомольского проспекта стоят два здания. Первое, скорее всего, советской постройки (Гоголя, 28), здесь находится оптово-розничная фирма «Алтайхозторг» и несколько арендаторов.

По другую сторону стоит современный дом оригинальной архитектуры (Гоголя, 29а). Здесь базируется фирма «Акварель».

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