Понеслось: следком возбудит первое дело из-за пожаров в Сибири

Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщает РБК . По версии следствия, должностные лица не предприняли необходимых действий для тушения пожаров, которые, как оказалось, возникших еще в марте.

По данным следствия, с марта по август должностные лица не потушили возникшие лесные пожары. Из-за этого пламя перекинулось на деревья на значительной территории.

Сейчас следователи назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей, проводят обыски в министерстве лесного хозяйства края, в региональном управлении МЧС и в «Лесопожарном центру.

По данным «Авиалесоохраны» на 1 августа, в Красноярском крае активно тушат порядка 60 пожаров на территории более 24,3 га. Еще за 60 пожарами в труднодоступных и удаленных частях области на площади 1 млн га спасатели наблюдают. Также сложная ситуация с лесными пожарами в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае, говорится в сообщении.

По оценке МЧС, всего пожарами охвачено в России около 3 млн га тайги. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. Основная причина их возникновения — сухие грозы.

По распоряжению Владимира Путина к борьбе с пожарами подключилась авиация Минобороны. Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой предложил помощь в тушении пожаров в Сибири.

«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири с орбиты. Дым распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Дым также достиг Аляски и Канады.