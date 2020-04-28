«Понятно, что это убийство»: стало известно, как обнаружили тела пропавших в Алтайском крае подростков

По словам отчима Ксюши, Виктора, тела нашли недалеко от заринской трассы, в 10 километрах от Токарево — на них наткнулся один из садоводов во время прогулки.
«Ксюша и Дима лежали в канавах метрах в 500 друг от друга», — рассказал мужчина.
Он добавил, что на опознании сам убедился, что смерть подростков был насильственной.
«Понятно, что это убийство. И у Димы, и у Ксюши головы направо завернуты. Хоронить будем в закрытых гробах, потому что там ужас. Следователь мне сказал, что на Ксюше белье надето на левую сторону. Насиловали ее или нет, узнаем только после вскрытия», — объяснил он.
Официально о причинах смерти и подробностях трагедии пока не сообщают — назначены необходимые экспертизы, только после них все будет известно точно.
Со слов родных, они подозревают 48-летнего соседа Владимира, у которого Ксюша и Дима были в гостях накануне пропажи.
Мужчина покончил с собой в отделении полиции Новоалтайска, куда его доставили как свидетеля.
Ранее сообщалось, что в доме Владимира следователи обнаружили куртку Оксаны и следы крови.