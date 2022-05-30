30 мая
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Происшествия

Посетитель Лувра бросил в «Джоконду» торт

В парижском Лувре посетитель испачкал тортом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», известную как «Мона Лиза», сообщает G1.

Джоконда.
Джоконда.
открытые источники в интернете

Человек бросил в известное полотно торт, находясь в большой толпе.

Охрана культурного учреждения вскоре выгнала человека кинувшего еду, а сотрудники музея начали уборку помещения.

Личность и мотивы вандала, испачкавшего всемирно известное произведение, неизвестны.

Сама картина не пострадала, так как была защищена хрустальной пластиной, пишет Газета.Ru.

Нападение на «Мону Лизу» стало не первым. В 2009 году турист бросил чашку в сторону картины, повредив защищающее ее стекло.

Скрытый портрет

Ранее французский ученый нашел под «Моной Лизой» скрытый портрет. Паскаль Конте утверждает, что картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» имеет несколько слоев, и под общеизвестным портретом он нашел изображение настоящей Лизы Герардини.

Портрет, находящийся под внешним слоем «Моны Лизы», изображает другую женщину, смотрящую немного вбок и без знаменитой улыбки Джоконды.

О картине

Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды» — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина написана Леонардо да Винчи в 1503—1505 годах. Принято считать, что на полотне изображена супруга торговца шелком из Флоренции Лиза Герардини.

Этот портрет — одно из самых известных произведений итальянского живописца и ученого.

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