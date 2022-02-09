После гибели четырех детей в новосибирской больнице возбудили уголовное дело

«Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту гибели четырех детей в Центральной районной больнице Краснообска», — рассказал источник.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку детского онкогематологического отделения при Новосибирской клинической центральной районной больнице в рабочем поселке Краснообск, где, по данным СМИ, из-за внутрибольничной инфекции умерли дети.
Ранее родители детей с онкогематологическими диагнозами провели пикеты у здания регионального правительства, напоминает Тайга.инфо.