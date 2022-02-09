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Происшествия

После гибели четырех детей в новосибирской больнице возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти четырех детей в ЦРБ Краснообска Новосибирской области, сообщил ТАСС источник в органах власти.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

«Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту гибели четырех детей в Центральной районной больнице Краснообска», — рассказал источник.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку детского онкогематологического отделения при Новосибирской клинической центральной районной больнице в рабочем поселке Краснообск, где, по данным СМИ, из-за внутрибольничной инфекции умерли дети.

Ранее родители детей с онкогематологическими диагнозами провели пикеты у здания регионального правительства, напоминает Тайга.инфо.

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