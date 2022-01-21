Никогда не было и вот. В Заринскую больницу пришло новое оборудование и полтора десятка молодых врачей

«Дышать стало легче, мы прям плечи расправили», — признается и.о. главврача Заринской городской больницы Ирина Галадская. В прошлом году сюда пришло рекордное количество докторов — 16 человек — и четыре средних медработника. А недавно поставили новенькое цифровое оборудование: томограф, флюорограф и маммограф, работать на которых — одно удовольствие.

«Подарки» за молодость

По программам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» все молодые специалисты получили по миллиону рублей и 750 тысяч соответственно. Два хирурга, два лор-врача, онколог, неонатолог, рентгенолог, врач клинико-диагностической лаборатории, педиатры, терапевты, ортопед-травматолог — так укрепилась больница.

Ирина Галадская вспоминает, когда она вернулась в Заринск работать после университета в 1990-х, о таких «подарках» молодые специалисты даже не мечтали. Помимо миллиона рублей, по программе «Земский доктор» врачам выплачивают подъемные и обеспечивают жильем. А если «социальная» квартира не нравится, они могут найти съемную, аренду до 15 тыс. рублей компенсирует администрация города и минздрав.

Государство оплачивает и целевое обучение молодых специалистов: будучи еще студентами вуза, они могут бесплатно проходить ординатуру, чтобы потом вернуться работать в конкретную больницу. Если у специалиста есть дети, их вне очереди устраивают в детские сады.

Кроме денежных бонусов, молодежи предлагают самое главное — перспективу профессионального роста. Три человека в Заринске сейчас получают вторые специальности: реаниматолог и хирург прошли специализацию по ультразвуковой диагностике. Еще один хирург осваивает эндоскопические технологии.

За себя и за того парня

И все же кадровая нехватка в Заринске сохраняется. В основном в первичном звене. «У нас 21 терапевтический участок и только восемь терапевтов, а было время, когда три и даже два оставались», — рассказывает Ирина Галадская. Вообще, в больнице работают 122 доктора, а нужно еще 197. Здесь по-прежнему вовсе нет гастроэнтерологов и проктологов.

Договоры с медицинским университетом и Бийским колледжем продолжаются. Сегодня по ним обучаются 26 врачей и столько же медсестер. Они должны прийти на работу в больницу в ближайшие годы.

Договоры заключают таким образом, чтобы всю практику студент тоже проходил на месте, где ему впоследствии предстоит трудиться. «Чтобы мы понимали, чем владеют они, а они понимали, чего от них хотим мы», — говорит и.о. главврача.

Заринская центральная больница. Altapress.ru.

Как оказалось, привлечь узких специалистов легче, а вот терапевты остаются главной головной болью. По мнению Ирины Галадской, это связано с трудностями в работе — колоссальными нагрузками. Поликлиника работает до 20:00 ежедневно, к обычным приемам добавились дежурства в ковидном госпитале. Плюс вызовы на дом.

На каждого ложится двойная и тройная работа — за себя и за терапевта, которого просто нет на соседнем участке. А то и за отсутствующего узкого специалиста.

За последние несколько лет, благодаря программам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер», медицинский коллектив в Заринске изрядно обновился. Однако, как говорит Ирина Галадская, «16 докторов пришли и столько же ушли»: персонал стареет, около 30% сотрудников — это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Они могут уйти в любой момент, так что молодых врачей здесь очень ждут.

Заринская центральная больница. Минздрав Алтайского края.

Как семья

Молодых сотрудников не бросают на произвол судьбы, за каждым закреплен наставник, который всегда поможет в трудностях и не скажет «делай, как хочешь».

Рентгенолог Юлия Цыпленкова говорит, что «вся работа сначала тяжелая», ей приходится расшифровывать около 100 снимков в день. Опыт и, соответственно, скорость набираются постепенно, а объем работы уже не кажется неподъемным. Рядом с Юлией трудится ее коллега всего на год старше. «Мы как семья», — говорит врач. — Никто друг друга не бросает. Заведующая и коллеги всегда помогут разрешить спорные вопросы: например, есть ли у пациента пневмония или это просто бронхит".

Заринская центральная больница. Минздрав Алтайского края.

Молодым специалистам, помимо профессиональных трудностей, приходится преодолевать и психологические барьеры.

«Сейчас все сидят в интернете и сами знают, как лечиться, — говорит Ирина Галадская. — И вот приходит такой человек в больницу и начинает спорить с врачами. Я с 30-летним стажем работы еще могу ему возразить, а молодой специалист иногда теряется».

«Мы все дружим», — рассказывает про свое отделение хирург Виталий Истратов, он приехал в Заринск вслед за супругой-неврологом, оба по программе «Земский доктор». — Помогаем друг другу, если не хватает рук. Приходится и принимать пациентов в поликлинике, и делать экстренные операции".

В приемном покое стационара в сутки оказываются около 30−40 человек, нуждающихся в хирургической помощи. Еще столько же принимают в поликлинике по талонам. Так что важна помощь старших товарищей и особенно руководителя отделения, который становится не просто наставником, но еще и другом, и образцом для подражания.

«Наш заведующий ходит в таких шапочках, он мне тоже подарил, — рассказывает Виталий о своем головном уборе с забавными собачками. — Очень помогает в работе с детьми: улыбаются, и становится не так страшен дядя-хирург».

Хирург Виталий Истратов. Заринск. Altaress.ru.

Факт Программа «Земский доктор» в Алтайском крае реализуется с 2012 года, «Сельский фельдшер» — с 2014-го. За это время в них приняли участие 1350 врачей и 277 фельдшеров, трудоустроившихся в сельские медицинские организации с получением единовременных компенсационных выплат.

Не ехать далеко

Из Заринска в Барнаул отправляют пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и коронарным синдромом, беременных женщин из групп риска (они наблюдаются в центре «Дар»), а также новорожденных детей с тяжелыми патологиями.

Всю остальную помощь жители Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского районов могут получить в Заринске. В составе больницы семь межрайонных отделений: гинекологическое, урологическое, хирургическое, травматологическое, отделение для выхаживания недоношенных детей, инфекционное, акушерское.

А также три поликлиники: районная и городские детская и взрослая.

Заринская центральная больница. Altapress.ru.

Появление онколога, которого в больнице не было около 10 лет, сделало возможным открытие амбулаторного центра с дневным стационаром для раковых пациентов. Он будет расположен на базе районной поликлиники.

Екатерина Богомолова прошла обучение по химиотерапии в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Сейчас в больнице ждут согласовательных документов на оказание такой помощи и откроют ее уже в первом квартале этого года.

Раньше пациентов приходилось также отправлять в онкодиспансер в Барнаул, а первично их принимали все те же терапевты, которых и так не хватает. Екатерина ставит себе амбициозные задачи. «Застать онкологию на ранних стадиях практически невозможно, но мы будем стараться, — говорит она. — Чтобы можно было раньше начать лечение и сохранить здоровье и жизнь пациенту».

Онколог Екатерина Богомолова. Заринск. Altapress.ru.

Цифра Около 100 тыс. человек обслуживает Заринская городская больница

Тяжелые машины

Многие молодые врачи сейчас проходят обучение работе на новом оборудовании. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края Заринская больница получила современные цифровые флюорограф, маммограф и томограф.

Общая стоимость этой тяжелой техники составила более 67 млн рублей. Для новых аппаратов пришлось организовывать специальные помещения — полностью перестраивать с учетом жестких радиологических требований.

С помощью этих машин врачи Заринска надеются быстрее выявлять онкопатологии и воспалительные процессы на ранних стадиях и эффективнее оказывать медпомощь: снимки высокого разрешения позволят рассмотреть мельчайшие детали.

Заринская центральная больница. Минздрав Алтайского края.

Цифровые аппараты также будут автоматически передавать снимки в общую краевую базу медицинских изображений, и врач может без всяких запросов и архивов быстро посмотреть на компьютере все «фото» пациента за несколько лет.

Прежняя рентгеновская установка работала в Заринске больше 20 лет практически 24 часа в сутки и в последние годы часто выходила из строя, требуя дорогостоящего ремонта. Старую аналоговую — пленочную — технику уже демонтировали.

Томографа в Заринске не было никогда. Теперь для КТ пациентам не нужно будет ехать в Диагностический центр в Барнаул. Аппарат позволит быстро выявлять вирусные пневмонии, что очень поможет в работе с ковидными пациентами.

В начале февраля все помещения с новым оборудованием должны пройти радиационный контроль и получить допуск. Ирина Галадская надеется, что аппараты заработают в полную силу уже в марте.