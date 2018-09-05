После мощного афтершока на Урале ввели режим чрезвычайной ситуации

В Катав-Ивановске Челябинской области введен режим ЧС, сообщила на своей странице в Facebook председатель городского собрания депутатов Галина Федосеева. Занятия в школах отменены.

Город оказался ближе к эпицентру землетрясения, произошедшего рано утром 5 сентября на глубине 10 км магнитудой 5.5. Многие выбежали из домов и провели утро в машине или на улице, так как боялись зайти в дом.

В 10:36 местного времени произошел новый толчок. После афтершоков закрыли учебные заведения, пишет znak.com.

«Первый толчок произошел в 4 утра и напугал весь город. Но дети все равно ушли в школы. Второй раз тряхнуло в половине 11-го. После этого всех школьников распустили по домам, занятия отменены», — рассказывают местные жители.

В нескольких многоквартирных домах образовались трещины, пострадало здание больницы, откуда эвакуировали персонал и пациентов. Приостановлена работа предприятия по производству жареных семечек, а также распустили студентов местного техникума до полного обследования здания, которое расположено рядом с районной больницей.

Момент подземных толчков попал на запись камер видеонаблюдения, установленных в одном из магазинов Катав-Ивановска — видно, как трясутся стеллажи и падают продукты с полок.

Местные власти продолжают собирать информацию о разрушениях и призывают местных жителей сообщать о трещинах в домах и поломках.

На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан.