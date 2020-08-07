После смерти девочки в монастыре Следственный комитет начал проверку

Предварительно, смерть подростка наступила из-за тяжелого заболевания, говорится в сообщении СК.
Телесных повреждений на теле не выявлено, криминального характера смерти не прослеживается. Однако окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
15-летняя девочка умерла в монастыре после болезни, пишет bfm.ru. По словам основателя обители, лишенного сана схимонаха Сергия, девочка страдала раком головного мозга.
Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Одиозный священник известен, как духовник депутата Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Он окормляет юмориста Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» и других известных персон.
В конце июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда о лишении сана монаха Сергия (Романова).