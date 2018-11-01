После «снятия порчи» у жительницы Алтайского края пропали драгоценности

Полицейские задержали 39-летнюю жительницу села Баево, которую подозрению в краже золотых украшений. Женщина совершила преступление под предлогом снятия порчи, пишет ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, днем к 59-летней жительнице поселка Малиновский пришли две незнакомые женщины. Они предложили «снять порчу». Для проведения обряда потерпевшая передала одной из злоумышленниц золотые серьги. Украшения завернули в полотенце и положили в печь.

После это незнакомки быстро ушли. Вскоре хозяйка поняла, что украшения пропали и обратилась в полицию. В тот же день установили личности подозреваемых и задержали их.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей. Одну из подозреваемых заключили под стражу. Известно, что ранее женщина была судима за аналогичные преступления.