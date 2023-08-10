После выселения российских детей из турецкого отеля возбудили уголовное дело

В Следственном комитете завели уголовное дело после сообщений о выселении российских детей из отеля в Турции.

От действий работников фирм «Колибри-Тур МСК» и «Маркина Н.В.» — они организовали детский отдых в Турции — пострадали 90 несовершеннолетних из разных регионов России, указывает Lenta.ru.

Напомним, из-за неуплаты отдыха туроператором российских подростков прямо посреди ночи выселили из гостиницы на улицу.

Многие дети покинули Турцию несколькими рейсами — около 70 отдыхающих. Порядка 20 человек тва дня назад еще оставались в Турции.

При этом у некоторых детей путевка в лагерь была до 9 августа, а часть группы еще до произошедшего продлила отдых до 16 числа.

Некоторые родители забронировали места в других отелях, другие - собираются писать заявление на туроператора "Колибри". В Роспотребнадзоре посоветовали родителям обращаться в территориальные ведомства за помощью в составлении претензий.

Родители оплачивали отдых своих детей на карту физлица, что совершенно недопустимо.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об обращении в Следственный комитет с просьбой организовать проверку по факту недобросовестного оказания услуг фирмой «Колибри».