Последний залп салюта в Москве попал в людей

Последний залп праздничного салюта в парке в московских Кузьминках взорвался на земле и попал в толпу, указывает Газета.Ru.

Фейерверк запускали рядом с парковкой, на которой стояли зрители, поэтому происшествие чудом обошлось без жертв.

Летели осколки ядер, но небольшие и остывшие. Последний залп взорвался на земле, и все полетело в людей.

Все закричали, начали убегать. О дна девушка подвернула ногу, убегая от летящего в нее салюта — полицейскому пришлось на руках нести ее к медикам.

Заняло буквально пару секунд.

В 2015 году в Казани после салюта в толпу въехал Nissan. За рулем иномарки находился 34-летний мужчина. Автомобиль двигался на слишком большой скорости и задел 7 пешеходов, в том числе троих детей. 7-летняя девочка скончалась в скорой, еще два пострадавших ребенка были госпитализированы.

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