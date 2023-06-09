9 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Последствия аномальной жары: режим ЧС введен из-за гибели посевов в Сибири

Гибель посевов зафиксирована в некоторых районах Новосибирской области из-за экстремально высокой температуры воздуха и почвы, сообщает "Интерфакс".

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

Это стало критически сложным для растений и привело в ряде районов к гибели посевов.

При этом почва прогревалась — и это зафиксировано — до 65 градусов. А при 55 градусах происходит коагуляция белков и, следовательно, отмирание тканей.

В Купинском, Карасукском, Краснозерском и Кочковском районах введен режим ЧС, в Баганском и Сузунском - режим повышенной готовности, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В 2020 году в Алтайском крае от засухи погибли посевы на площади более 155 тыс. гектаров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость