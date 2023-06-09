Последствия аномальной жары: режим ЧС введен из-за гибели посевов в Сибири

Гибель посевов зафиксирована в некоторых районах Новосибирской области из-за экстремально высокой температуры воздуха и почвы, сообщает "Интерфакс".

Это стало критически сложным для растений и привело в ряде районов к гибели посевов.

При этом почва прогревалась — и это зафиксировано — до 65 градусов. А при 55 градусах происходит коагуляция белков и, следовательно, отмирание тканей.

В Купинском, Карасукском, Краснозерском и Кочковском районах введен режим ЧС, в Баганском и Сузунском - режим повышенной готовности, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В 2020 году в Алтайском крае от засухи погибли посевы на площади более 155 тыс. гектаров.