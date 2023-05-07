7 мая
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Происшествия

Последствия неудачного сжигания травы показали жители Алтайского края

Несмотря на предупреждения, жители региона продолжают сжигать траву самостоятельно. Нередко это приводит к плачевным последствиям, сообщает Telegram-канал "Барнаул №1".

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
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В селе Сараи Павловского района кто-то решил сжечь траву. Из-за этого, предположительно, загорелась баня на во дворе дома.

Похожий случай произошел и в селе Родино, сообщает группа ВКонтакте "В курсе 22". Там из-за сжигания травы в воздух поднялись огромные клубы дыма, а огонь быстро распространился по территории.

Напомним, что в Алтайском крае с 12 апреля объявлено о начале пожароопасного сезона.

Высохшая на солнце трава, камыш, кустарники — отличная "пища" для огня. Как сообщали в МЧС, площади таких возгораний увеличиваются более чем стремительно.

Ранее мы рассказывали, можно ли ходить в лес и жарить шашлыки при высокой пожароопасности.

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