Посол Италии в Австралии погибла на отдыхе в родном городе

Посол Италии в Австралии 56-летняя Франческа Тадиоли погибла во время отдыха в Фолиньо, своем родном городе.

Несчастный случай произошел 19 февраля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на местное издание Corriere di Umbria.

Тардиоли якобы свесилась с четвертого этажа через террасу и потеряла равновесие.

Газета La Stampa сомневается в несчастном случае и пишет, что дипломат страдала от депрессивного расстройства.

Тардиоли занимала должность посла в Канберре с сентября 2019 года.

За всю карьеру она успела поработать в посольствах и консульствах в Албании, Саудовской Аравии, Ливии, а также в представительстве при Североатлантическом альянсе, добавляет «Политэксперт».