Посол Италии в Австралии погибла на отдыхе в родном городе

Несчастный случай произошел 19 февраля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на местное издание Corriere di Umbria.
Тардиоли якобы свесилась с четвертого этажа через террасу и потеряла равновесие.
Газета La Stampa сомневается в несчастном случае и пишет, что дипломат страдала от депрессивного расстройства.
Тардиоли занимала должность посла в Канберре с сентября 2019 года.
За всю карьеру она успела поработать в посольствах и консульствах в Албании, Саудовской Аравии, Ливии, а также в представительстве при Североатлантическом альянсе, добавляет «Политэксперт».