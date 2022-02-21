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Происшествия

Посол Италии в Австралии погибла на отдыхе в родном городе

Посол Италии в Австралии 56-летняя Франческа Тадиоли погибла во время отдыха в Фолиньо, своем родном городе.

Фасад. Балкон. Дом.
Фасад. Балкон. Дом.
СС0

Несчастный случай произошел 19 февраля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на местное издание Corriere di Umbria.

Тардиоли якобы свесилась с четвертого этажа через террасу и потеряла равновесие.

Газета La Stampa сомневается в несчастном случае и пишет, что дипломат страдала от депрессивного расстройства.

Тардиоли занимала должность посла в Канберре с сентября 2019 года.

За всю карьеру она успела поработать в посольствах и консульствах в Албании, Саудовской Аравии, Ливии, а также в представительстве при Североатлантическом альянсе, добавляет «Политэксперт».

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