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6 марта
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Происшествия

Поставщики животных изложили Путину свою версию появления «китовой тюрьмы»

Представители двух компаний, которые занимались незаконным выловом косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье, написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они указали, что вели добычу животных по заказу иностранных компаний.

Владимир Путин решил покормить белуху.
Владимир Путин решил покормить белуху.
kremlin.ru

«Контракты на поставку животных за рубеж предоставлялись в государственные органы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства, и животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия», — говорится в письме директора ООО «Афалина» Алексея Решетова к главе государства, сообщает «Интерфакс».

Принятие решения о передаче животных государству может нанести ущерб казне РФ в сотни миллионов долларов США.

Иностранные океанариумы могут предъявит иски, поскольку уже внесли предварительную плату за млекопитающих. В случае если контракт на поставку животных будет исполнен, внешнеторговый баланс страны пополнится $15 млн, отмечают в компаниях, пишет bfm.ru.

Генпрокуратура РФ ранее признала выдачу Росрыболовством разрешения на вылов 12 косаток и 90 белух незаконной и направила предостережение о недопустимости нарушений закона.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя возле Находки в Приморье, которую прозвали «китовой тюрьмой». Позднее выяснилось, что морские животные были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Ранее сообщалось, что сын выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто — известный исследователь океанов и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто — и его коллеги-ученые попросили президента РФ выпустить в природу косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в бухте под Находкой. К обращению присоединились известные голливудские актеры Памела Андерсон, Леонардо ди Каприо.

Под патронажем президента находится программа «Белуха — Белый кит».

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