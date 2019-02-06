«Освободите Вилли»: известный океанограф попросил Путина выпустить из «китовой тюрьмы» косаток

Сын выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто — известный исследователь океанов и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто — и его коллеги-ученые попросили президента РФ выпустить в природу косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в бухте под Находкой.

Письмо опубликовано на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

«Эти китообразные не приспособлены к условиям содержания в неволе, и мы решительно выступаем против любых попыток их отлова и заточения в неволю. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан», — говорится в письме.

В обращении говорится, что у ее авторов богатый опыт в изучении китов в дикой природе и в неволе, в том числе благодаря успешному возвращению Кейко — косатки из голливудского фильма «Освободите Вилли» в его родные воды в Исландии в 1990-х годах. В ходе этой кампании ученые сотрудничали с правительствами Соединенных Штатов, Мексики, Исландии и Норвегии, пишет znak.com.

Ученые поблагодарили российские власти за предотвращение продажи косаток и белух за рубеж и за отказ в выдаче новых разрешений на отлов этих животных в 2019 году.

Авторы послания предлагают свое содействие в выпуске млекопитающих из бухты Средняя в Охотском море, где находятся 11 косаток и 87 белух.

Было установлено, что все белухи, содержащихся в бухте, не достигли возраста половой зрелости, 13 из них — младше года.

Под патронажем президента находится программа «Белуха — Белый кит».

Погибли в неволе

В 2018 году в Охотском море выловили группу косаток и белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. В Greenpeace заявили, что их собирались отправить в Китай.

Проверки прокуратуры показали, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями. В декабре СМИ сообщили об исчезновении из вольеров нескольких белух. Отловщики заявили, что они уплыли, но экологи уверены, что животные погибли в неволе.

Уникальная операция

Весной 2016 года в Сахалинской области провели уникальную спасательную операцию — последняя, четвертая, косатка, остававшаяся в ледовом плену у села Стародубское успешно была доведена до чистой воды и ушла в открытое море. Оставшиеся на ночь возле животного спасатели и волонтеры укрывали морского зверя брезентом, чтобы уменьшить теплопотерю и отталкивали от косатки льдины, которые могли нанести травму.

«Поразила готовность людей помочь. Рыболовецкий колхоз имени Котовского предоставил рабочую площадку, помещение для сушки вещей и электричество. Парни из дайвинг-клуба сильно помогли в вечернее время, как с проводкой до глубины 1,8, так и с дежурством в сумерках», — рассказывал старший группы Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова МЧС России Дмитрий Михайлов.

Спасли четырех косаток, застрявших во льдах. Среди косаток был Вилли — так волонтеры назвали одного из китов.