Пострадал не ребенок. Раскрылись подробности ножевой драки в барнаульской маршрутке (обновлено)

Об этом сообщает Инцидент Барнаул со ссылкой на пресс-службу краевого СК.
В настоящий момент ведутся разбирательства.
Напомним, конфликт случился в одной из городских маршруток. Двое нетрезвых мужчин матерились и им сделали замечание. Те, в свою очередь, достали нож — началась потасовка.
Выскочив из транспорта, двое пьяных мужчин пытались скрыться, но их настигли и вызвали полицию.
Обновлено 9:40
По сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, информация, распространяемая в соцсетях, не совсем верна.
«Обстоятельства не соответствуют действительности. Конфликт имел место быть, вместе с тем, девочке 12 лет и она не получила телесных повреждений. Ножевое ранение у ее отца. Органы полиции проводят проверку, принятие процессуального решения контролируется органами прокуратуры Алтайского края», — рассказала помощник прокурора Алтайского края по связям со СМИ и общественностью Мария Антошкина.