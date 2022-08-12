Пострадал не ребенок. Раскрылись подробности ножевой драки в барнаульской маршрутке (обновлено)

В драке в барнаульской маршрутке, которая случилась вечером 11 августа, пострадал не ребенок, как сообщалось ранее, а его отец.

Об этом сообщает Инцидент Барнаул со ссылкой на пресс-службу краевого СК.

В настоящий момент ведутся разбирательства.

Напомним, конфликт случился в одной из городских маршруток. Двое нетрезвых мужчин матерились и им сделали замечание. Те, в свою очередь, достали нож — началась потасовка.

Выскочив из транспорта, двое пьяных мужчин пытались скрыться, но их настигли и вызвали полицию.

Обновлено 9:40

По сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, информация, распространяемая в соцсетях, не совсем верна.