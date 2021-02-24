Пострадавшая в ДТП на Алтае министр культуры поблагодарила оперировавшего ее хирурга

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова пока не закрыла больничный, но уже делает «вылазки» на работу. Об этом она написала в Instagram. Чиновница также выразила благодарность доктору, который провел ей операцию.

«Я бы хотела обратиться к вам со словами благодарности за ту поддержку, внимание и заботу, которые я постоянно чувствовала от вас в этот сложный для меня период. Я глубоко тронута вашими словами, бережным отношением ко мне, вашей душевной щедростью и чуткостью», — пишет Безрукова.

Отдельно она поблагодарила врачей и медперсонал больницы скорой помощи, в том числе хирурга Ивана Круглыхина за профессионализм и заботу во время пребывания в стационаре.

На больничном министр пробудет еще некоторое время, но продолжит выбираться на отдельные мероприятия.

Напомним, Елена Безрукова получила травму руки в автоаварии 29 января. Hyundai, в котором была министр, ее зам Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков, столкнулся с Hino Ranger.

Галина Кубрина получила серьезные травмы. В этот же день она скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.