Пострадавшие в ДТП со скорой помощью в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

Бригада возвращалась с вызова. В результате аварии на месте погиб фельдшер Станции скорой медицинской помощи Барнаула.
Медицинскую сестру и водителя автомобиля госпитализировали в отделение сочетанной травмы Алтайской краевой клинической больницы скорой помощи.
«Им оказывается вся необходимая помощь, врачи оценивают состояние, как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении министерства.
Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего фельдшера.
Напомним, водитель внедорожника Toyota Hilux допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем скорой. От удара УАЗ отбросило в правый кювет и перевернуло.