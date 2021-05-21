21 мая 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пострадавшие в ДТП со скорой помощью в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие в ДТП, которое случилось утром 20 мая на трассе Барнаул-Новосибирск недалеко от Зудилово, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Алтайского края.

ДТП с участием скорой помощи в Алтайском крае.
ДТП с участием скорой помощи в Алтайском крае.
"Инцидент Барнаул"

Бригада возвращалась с вызова. В результате аварии на месте погиб фельдшер Станции скорой медицинской помощи Барнаула.

Медицинскую сестру и водителя автомобиля госпитализировали в отделение сочетанной травмы Алтайской краевой клинической больницы скорой помощи.

«Им оказывается вся необходимая помощь, врачи оценивают состояние, как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении министерства.

Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего фельдшера.

Напомним, водитель внедорожника Toyota Hilux допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем скорой. От удара УАЗ отбросило в правый кювет и перевернуло.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость