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Происшествия

Пострадавший в ДТП с тремя жертвами в Алтайском крае умер в больнице

32-летний мужчина, пострадавший в аварии ночью 11 мая в Бийске, скончался в городской больнице, сообщили ТАСС в краевом минздраве. Всего ДТП унесло жизни четырех человек.

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Бийске.
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Бийске.
vk.com/incident22

Авария случилась на ул. Загородной. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-21074 и автобус ПАЗ.

По предварительным данным, лишенный прав 30-летний водитель ВАЗа ехал со стороны ул. Иртышской в направлении Загородной. Он выехал на полосу встречного движения.

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Бийске.
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Бийске.
vk.com/incident22

На месте погибли три человека: водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира — 29-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Ранее глава Улаганского района Республики Алтай Владимир Челчушев погиб в ДТП. Ему было 48 лет.

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