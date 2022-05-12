Пострадавший в ДТП с тремя жертвами в Алтайском крае умер в больнице

Авария случилась на ул. Загородной. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-21074 и автобус ПАЗ.
По предварительным данным, лишенный прав 30-летний водитель ВАЗа ехал со стороны ул. Иртышской в направлении Загородной. Он выехал на полосу встречного движения.
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Бийске.
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На месте погибли три человека: водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира — 29-летняя женщина и 44-летний мужчина.
Ранее глава Улаганского района Республики Алтай Владимир Челчушев погиб в ДТП. Ему было 48 лет.