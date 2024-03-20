20 марта
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Происшествия

Поступил не по-пацански. Никите Кологривому грозит арест на 15 суток

Актера везут в отдел полиции в Новосибирске, сообщает Shot.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.

Стало известно, что Кологривого могут арестовать за мелкое хулиганство.

Ранее правоохранителям поступило заявление, что он грубо нарушал общественный порядок. Актер в нетрезвом виде домогался официантку ресторана, а после подрался с очевидцами.

В состоянии алкогольного опьянения он улегся к официантке на колени и стал склонять к сексу. Когда она отказала, он ее укусил за ногу, а затем стал заламывать руки и трогать за интимные места.

После этого он стал драться с гостями и охранниками, а в качестве кульминации решил раздеться.

После скандала ни актер, ни его представители не связывались с руководством ресторана и не приносили извинений.

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