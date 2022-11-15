На поиски членов экипажа вертолета Ми-8 отправили спасательный вертолет и наземную поисково-спасательную группу на гусеничном транспортере.
Последние и нашли потерпевших жесткую посадку, сообщил ТАСС начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.
Все четверо членов экипажа живы. Их повезли к поисково-спасательному воздушному судну.
Напоминаем, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Жигальском районе Иркутской области. На борту был только экипаж, включая стюардессу.