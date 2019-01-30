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Как выглядит потоп на Малахова на снимках барнаульцев в соцсетях

30 января в Барнауле случились две серьезные коммунальные аварии. На Южном из-за повреждения теплосети более 200 домов остались без отопления и горячей воды. А из-за повреждения водовода и выхода воды на поверхность перекрыли движение на улице Малахова. Этот потоп активно снимают барнаульцы и размещают снимки во социальных сетях.

Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года.
Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года.
Влад Простеев

Губернатор края Виктор Томенко контролирует ход аварийно-восстановительных работ. Глава города Сергей Дугин информирует главу региона в оперативном режиме, сообщили в мэрии.

Аварийные бригады «Росводоканала» приступили к устранению повреждения на водопроводе на улице Малахова около здания № 136. Пока рабочие локализуют место повреждения, чтобы прекратить выход воды. После локализации повреждения водоснабжение планируется восстановить.

Дорожные службы очищают от наледи улицу Малахова, в связи с чем перекрыто движение по четной стороне, на проезжей части открыта ливневая канализация, вода уходит. После стока воды начнутся противогололедные работы, движение транспорта будет открыто.

Тем временем специалисты МУП «Энергетик» начали сварочные работы на Южном. Теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время. В домах поселка Южный с верхней разводкой слиты системы отопления, температурный режим в помещения соответствует нормативам.

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