Как выглядит потоп на Малахова на снимках барнаульцев в соцсетях

Губернатор края Виктор Томенко контролирует ход аварийно-восстановительных работ. Глава города Сергей Дугин информирует главу региона в оперативном режиме, сообщили в мэрии.
Аварийные бригады «Росводоканала» приступили к устранению повреждения на водопроводе на улице Малахова около здания № 136. Пока рабочие локализуют место повреждения, чтобы прекратить выход воды. После локализации повреждения водоснабжение планируется восстановить.
Дорожные службы очищают от наледи улицу Малахова, в связи с чем перекрыто движение по четной стороне, на проезжей части открыта ливневая канализация, вода уходит. После стока воды начнутся противогололедные работы, движение транспорта будет открыто.
Тем временем специалисты МУП «Энергетик» начали сварочные работы на Южном. Теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время. В домах поселка Южный с верхней разводкой слиты системы отопления, температурный режим в помещения соответствует нормативам.