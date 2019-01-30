Как выглядит потоп на Малахова на снимках барнаульцев в соцсетях

30 января в Барнауле случились две серьезные коммунальные аварии. На Южном из-за повреждения теплосети более 200 домов остались без отопления и горячей воды. А из-за повреждения водовода и выхода воды на поверхность перекрыли движение на улице Малахова. Этот потоп активно снимают барнаульцы и размещают снимки во социальных сетях.