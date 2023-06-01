Появились кадры допроса подозреваемого в убийстве главы села Рубас

По предварительным данным, убийство произошло 31 мая около 12 часов. 58-летний подозреваемый поссорился с главой села Рубас и выстрелил ему в грудь.
Глава села погиб, а подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело
Видео с допросом опубликовал следком.
Подозреваемый дал признательные показания. Назначены судебные экспертизы.
"В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщают в ведомстве.