Появились кадры допроса подозреваемого в убийстве главы села Рубас

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, убийство произошло 31 мая около 12 часов. 58-летний подозреваемый поссорился с главой села Рубас и выстрелил ему в грудь.

Глава села погиб, а подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело

Видео с допросом опубликовал следком.

Подозреваемый дал признательные показания. Назначены судебные экспертизы.