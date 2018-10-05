Появились снимки с места, где обнаружили тело похищенного барнаульца

В группе «Инцидент Барнаул» разместили фотографии из лесного массива, где 5 октября нашли тело барнаульца Михаила Седова.

Altapress.ru писал, что следователи обнаружили тело пропавшего барнаульца рядом с озером Пионерское в районе шоссе Ленточный бор.

На снимках с места ЧП видны труп мужчины и куртка, которая лежит рядом. По данным следователей, на теле есть признаки насильственной смерти.

Фотографии с места , где обнаружили труп похищенного барнаульца. vk.com/incident22

В соцсетях пользователи также сообщали, что якобы правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. По их данным, он и рассказал, куда увезли труп. Однако в СУ СКР по Алтайскому краю корреспонденту altapress.ru опровергли эту информацию.

Что известно о пропавшем Михаиле Седове

38-летнего барнаульца искали несколько дней. Вечером 2 октября его избили и похитили около гаражно-строительного кооператива на улице Малахова, 107а.

Предположительно у мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными. Якобы мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его машины Subaru и увезли в неизвестном направлении.

Позднее автомобиль барнаульца нашли около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища.